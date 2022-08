Kitajska s sankcijami odgovarja na obisk litovske namestnice ministra na Tajvanu

Peking/Taipei/Vilnius, 13. avgusta - Kitajsko zunanje ministrstvo je v petek sporočilo, da prekinja sodelovanje z litovskim ministrstvom za transport in komunikacije, potem ko je namestnica ministra Agne Vaiciukeviciute ta teden obiskala Tajvan. V Pekingu so istočasno sporočili, da so proti njej osebno uvedli sankcije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.