Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj osrednja tema sprememb v šolstvu

Brdo pri Kranju, 24. avgusta - Na današnji konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov na Brdu pri Kranju so posebno pozornost namenili vprašanju vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki so mu posvetili tudi okroglo mizo. Kot je poudaril predsednik vlade Robert Golob, je trajnostni razvoj tema, ki jo je v izobraževalnem sistemu treba postaviti na prvo mesto.