V Sloveniji želimo prepoloviti količino odvržene hrane

Gornja Radgona, 23. avgusta - V Sloveniji letno zavržemo 68 kilogramov hrane, od tega 40 odstotkov užitne, cilj pa je, da to številko čim prej prepolovimo. To ni nemogoče, saj se odnos do hrane spreminja, so ugotavljali sogovorniki okrogle mize na temo zmanjševanja izgub, ki so jo danes pripravili v okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra.