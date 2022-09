Delo o prvih stotih dneh vlade (8. 9.)

Ljubljana, 7. septembra - Janez Tomažič v komentarju Vladanje brez žalitev in destrukcije piše o vladi Roberta Goloba, ki je dosegla prvi, simbolični mejnik, sto dni vlade. Avtor meni, da vse ni bilo idealno, je pa prva in najpomembnejša razlika ta, da je vladanje dostojnejše, ni žalitev, ni destrukcije, popravljene pa so bile tudi nekatere napačne odločitve prejšnje vlade.