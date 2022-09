Večer o družinskem nasilju (8. 7.)

Ljubljana, 7. septembra - Urška Mlinarič v komentarju Dovolj je! piše o toleranci do problema nasilja nad ženskami in nasilja v družini, katerega žrtev so tudi otroci, ki ga ima tako kot številne družbe na svetu tudi Slovenija. Avtorica meni, da so potrebni koreniti premiki, saj je slovenska družba kljub opaznemu napredku še močno ujeta v patriarhalne spone.