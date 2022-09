Tuje tiskovne agenciji o Sloveniji (7. 9.)

Ljubljana, 7. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so slovenski košarkarji v zadnjem krogu skupine B na EuroBasketu v Kölnu premagali Francijo z 88:82 in si je Slovenija tako zagotovila prvo mesto v skupini. Poročale so tudi o odprtju Evropskega novinarskega središča, ki združuje 18 evropskih tiskovnih agencij, sodeluje pa tudi STA.