Na jugu Kitajske zaradi poplav evakuirali na sto tisoče ljudi

Shenzhen, 21. junija - Najmočnejše padavine v zadnjem desetletju so na jugovzhodu Kitajske povzročile poplave in zemeljske plazove, kar je terjalo evakuacijo na sto tisoče ljudi. Povprečna količina padavin v provincah Guangdong, Fujian in Guangxi je to pomlad najvišja po letu 1961, poroča francoska tiskovna agencija AFP.