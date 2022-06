Vročina v zahodni Evropi vztraja; Italija v izredne razmere zaradi suše

Rim, 19. junija - Zahodna Evropa je še naprej pod udarom junijskega vročinskega vala. Ta med drugim pesti Španijo, Francijo in Italijo. Slednja se sooča z vse hujšo sušo, zato so dežele na severu države vlado pozvale k razglasitvi izrednih razmer. Vročina povzroča številne gozdne požare in skrbi, da bo huda vročina v zgodnjem poletju postala običajna.