Primorske novice o kaosu v zdravstvenem sistemu (7. 9.)

Koper, 6. septembra - Jasna Arko v komentarju Vse ima svoj vzrok, ceno in posledice piše o kaosu čakalnih vrst in naročanj, ki našega zdravstvenega sistema še nikoli ni tako zaznamoval, močno pa primanjkuje tudi zdravnikov. Avtorica se sprašuje kdo vse je soodgovoren za kaos, kdo ni opravil svojega dela in kdo vse je imel od ustvarjanja kaosa osebno korist.