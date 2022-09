Dnevnik o krizi v zdravstvu (7. 9.)

Ljubljana, 6. septembra - Nina Knavs v komentarju Prijaznost Golobove vlade piše o urgencah, ki so zaradi ljudi, ki so izgubili osebnega zdravnika ali do njega nikakor ne morejo dostopati, preobremenjene. Avtorica meni, da so urgence, ki morajo prebivalcem omogočati osnovno zdravstveno oskrbo, ker je drugje ni, boleče svarilo pred vladanjem brez pričakovanj.