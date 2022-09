Iran v pogovorih glede jedrskega sporazuma vztraja pri štirih ključnih točkah

Teheran, 6. septembra - V pogovorih z zahodnimi velesilami za obnovitev jedrskega sporazuma iz leta 2015 Iran vztraja pri štirih temah, ki jih je potrebno razrešiti, so danes sporočili iz Teherana. Med njimi so zagotovila ZDA, da bo obnovljen sporazum veljal, na odpravo zahodnih sankcij proti Iranu in na konec nadzora ZN nad iranskimi jedrskimi lokacijami.