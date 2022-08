Pogajanja o iranskem jedrskem sporazumu končana, EU podala končno verzijo besedila

Dunaj, 8. avgusta - Na Dunaju so se danes zaključili pogovori o oživitvi mednarodnega dogovora o iranskem jedrskem programu. Evropska unija je ob tem predložila končno verzijo besedila za obnovo jedrskega sporazuma. Iranske oblasti so prejem besedila že potrdile in naznanile, da ga nameravajo temeljito preučiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.