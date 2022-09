Iran se Evropi ponuja kot dobavitelj energije, a po oživitvi jedrskega sporazuma

Teheran, 5. septembra - Iran se je v času vojne v Ukrajini in ob bojazni, da bi pozimi v Evropi lahko prišlo do pomanjkanja plina, stari celini ponudil kot dobavitelj energije. Pred tem v Teheranu sicer zahtevajo oživitev mednarodnega jedrskega sporazuma iz leta 2015 in umik vseh ameriških gospodarskih sankcij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.