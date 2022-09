Med žrtvami eksplozije bombe v Kabulu tudi zaposlena na ruskem veleposlaništvu

Kabul, 5. septembra - V bližini ruskega veleposlaništva v afganistanski prestolnici Kabul je danes odjeknila eksplozija bombe. Pri tem so bili ubiti dva zaposlena na ruskem veleposlaništvu in en Afganistanec, deset ljudi pa je bilo ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).