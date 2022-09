V Cerkljah ob Krki drevi uradno odprtje novega lesenega mosta prek Krke

Cerklje ob Krki, 3. septembra - V Cerkljah ob Krki bodo ob današnjem krajevnem prazniku drevi uradno odprli novozgrajeni leseni most prek Krke, s katerim so lani nadomestili njegovega stoletnega odsluženega predhodnika. Naložba je skupaj s prestavitvijo in položitvijo vodovoda pod Krkino strugo, z drugimi stroški in davkom brežiško občino stala približno 730.000 evrov.