V Cerkljah ob Krki stekla prenova stoletnega lesenega mosta prek Krke

Cerklje ob Krki, 25. januarja - V Cerkljah ob Krki je na lanskem razpisu izbrano podjetje Rafael te dni začelo rušiti skoraj stoletni leseni most, ki ob robu tega naselja preči Krko. Naložba bo skupaj s prestavitvijo in položitvijo vodovoda pod Krkino strugo ter drugimi stroški in davkom stala približno 730.000 evrov. Z 200.000 evri jo bo podprlo ministrstvo za obrambo.