Po novem lesenem mostu v Cerkljah ob Krki sprostili promet

Cerklje ob Krki, 22. aprila - Po novem lesenem mostu, s katerim so v Cerkljah ob Krki nadomestili njegovega stoletnega odsluženega predhodnika, so danes sprostili promet. Naložba bo skupaj s prestavitvijo in položitvijo vodovoda pod Krkino strugo z drugimi stroški in davkom brežiško občino stala približno 730.000 evrov. Z 200.000 evri jo bo podprlo ministrstvo za obrambo.