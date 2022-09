Cvetko Sršen najpozneje konec oktobra s čela Telekoma Slovenije

Ljubljana, 2. septembra - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je v četrtek sprejel sklep o prenehanju mandata predsednika uprave Cvetka Sršena in članice uprave Barbare Galičič Drakslar, in sicer z dnem imenovanja novih članov uprave oz. najpozneje 31. oktobra. Z mesta člana uprave so medtem nadzorniki krivdno razrešili Tomaža Jontesa.