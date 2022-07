Telekom o nakupu družbe Actual I.T.: Opravili smo skrben pregled posla in dve neodvisni cenitvi družbe

Ljubljana, 18. julija - V Telekomu Slovenije so se prek spletnih strani Ljubljanske borze odzvali na nekatere medijske objave v povezavi s tem, da je bil 30 milijonov evrov vreden nakup družbe Actual I.T. preplačan in negospodaren. Kot so zatrdili, je bil tekom postopka opravljen skrbni pregled posla, prav tako sta dve revizijski hiši pripravili neodvisni cenitvi družbe.