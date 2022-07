Kad zahteva skupščino za menjavo nadzornikov Telekoma Slovenije

Ljubljana, 15. julija - Kapitalska družba (Kad) zahteva sklic skupščine Telekoma Slovenije, na kateri bi delničarji odločali o menjavi nadzornikov. Iz nadzornega sveta bi odpoklicali Iztoka Černošo, Marka Kerina in Radovana Cerjaka, ki so bili na položaj imenovani januarja lani, ter Karlo Pinter in Jurija Toplaka, ki so ju delničarji v nadzorni svet izvolili junija lani.