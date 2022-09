Osnovna šola na Ljubnem ob Savinji s prvo pametno podeželsko učilnico

Ljubno ob Savinji, 2. septembra - Na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji so slovesno odprli prvo pametno podeželsko učilnico. Gre za več kot 170.000 evrov vreden projekt, ki so ga izpeljali s pomočjo evropskega denarja, gospodarskega ministrstva in sredstev iz razpisa Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Na dogodku je zbrane nagovoril predsednik Borut Pahor.