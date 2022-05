Koalicijska pogodba: Prenova učnih načrtov, višja sredstva za visoko šolstvo in boj za talente

Ljubljana, 14. maja - Koalicija v nastajanju se v programskem delu koalicijske pogodbe zavezuje k posodobitvi in nadgradnji javnega izobraževanja skozi proces oblikovanja nove bele knjige. Napovedujejo tudi dvig javnih sredstev za visoko šolstvo do leta 2026 na vsaj 1,5 odstotka BDP, posebno pozornost bodo namenili zaustavitvi bega možganov in privabljanju talentov.