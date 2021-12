Spletno opismenjevanje ključno tudi pri uporabi družbenih omrežij

Ljubljana, 21. decembra - Pandemija je pospešila že v osnovi bliskovit proces digitalizacije človeških interakcij. O pozitivnih plateh, problemih in izzivih tega trenda so v spletnem pogovoru projekta STAznanost spregovorili Sonja Merljak Zdovc, Dan Podjed in Muhamed Turkanović. Strinjali so se, da je spletno opismenjevanje vseh generacij ključnega pomena za prihodnost.