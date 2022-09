Do prometne varnosti najmlajših z vzgojo in zgledom staršev

Ljubljana, 1. septembra - Ljubljanski župan Zoran Janković ter predstavniki AVP, policije in zavoda Varna pot so na prvi šolski dan pred Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta simbolično pospremili otroke pri varnem prehodu čez cesto. Opozorili so na pomen prometne vzgoje otrok in odgovornosti odraslih, ki morajo biti s svojim ravnanjem v prometu otrokom zgled.