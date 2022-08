Skrb za varnost najmlajših v prometu naj bo celoletna

Celje, 29. avgusta - Ne glede na to da pristojni stalno opozarjajo na previdnost in pomen upoštevanja prometnih predpisov v okolicah šol, vrtcev in ob šolskih poteh, policija ugotavlja, da se tam vedno najde kakšen prehiter voznik. Zato so v Celju ob začetku akcije Še 365 dni! poudarili, da naj bo skrb za varnost v prometu celoletna, ne le ob začetku šolskega leta.