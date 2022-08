40 let rumene rutice, ki v prometu varuje najmlajše in opozarja voznike

Ljubljana, 30. avgusta - Letos obeležujemo 40 let od zakonske uvedbe rumene rutice, ki je obvezna za prvošolce in drugošolce. Z njo so otroci bolj vidni, ostali udeleženci v prometu pa nanje bolj pozorni. V četrtek se v šole vrača 194.554 osnovnošolcev, rumeno rutko pa si bo prvič nadelo 20.797 prvošolk in prvošolcev, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu.