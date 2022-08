Primorske novice o izzivih v šolstvu (1. 9.)

Koper, 31. avgusta - Nives Krebelj v komentarju Brezskrbno v šolo? Malo morgen! piše o začetku šole in o s tem povezanih težavah, kot sta pomanjkanje učiteljev in finančne obremenitve staršev. Po mnenju avtorice je pomanjkanje učiteljev že dolgotrajna težava, staršem pa vsako leto predstavlja izziv predvsem nakup dragih delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.