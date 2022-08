Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 8.)

Ljubljana, 31. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o pogovoru hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana z STA in srečanju predsednika srbske skupščine Vladimirja Orlića s slovenskim veleposlanikom Damjanom Bergantom. Pisale so tudi o prejemniku slovenske prevajalske nagrade Ludwigu Hartingerju.