Finance o razmerah v turizmu (1. 9.)

Ljubljana, 31. avgusta - Teja Grapulin v komentarju Pozabimo na rekordno 2019 piše o smiselnosti primerjave razmer v turizmu z letom 2019, ki je bilo glede na številke prihodov in prenočitev za Slovenijo rekordno. Avtorica meni, da je bilo tudi takrat marsikaj narobe, za uspeh in razvoj turizma pa bo v prihodnosti potrebno marsikaj spremeniti in tudi uresničiti.