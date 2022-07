DZ zavrnil predlog novele zakona o šolski prehrani

Ljubljana, 1. julija - DZ je na današnji izredni seji s 26 glasovi za, 51 proti in tremi vzdržanimi v prvi obravnavi zavrnil predlog novele zakona o šolski prehrani, ki bi prinesel brezplačna kosila in 50-odstotno subvencionirane malice za vse učence in dijake, sredstva pa bi zagotovili iz državnega proračuna.