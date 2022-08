Izpostavi ministrstva za gospodarstvo v Ljubljani in Mariboru postali Unicefovi varni točki

Ljubljana, 31. avgusta - Izpostavi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani in Mariboru sta danes postali Unicefovi varni točki. Te otrokom nudijo varen prostor, ki omogoča anonimnost in kjer jim usposobljeni prostovoljci nudijo zaščito, pomoč ali nasvet v stiski oziroma jih napotijo na pristojne institucije, so pojasnili na novinarski konferenci.