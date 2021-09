Unicef Slovenija v raziskavi ugotovil porast stisk med otroki in mladimi v Sloveniji

Ljubljana, 14. septembra - Pomanjkanje kakovostnih medosebnih odnosov je v času epidemije covida-19 še bolj razkrilo in poglobilo stiske otrok in mladih v Sloveniji. Mnogi med njimi se po raziskavi Unicefa Slovenija o svojih težavah ne pogovarjajo z odraslimi, temveč jih skušajo reševati sami. Kot so sporočili, porast stisk med otroki potrjujejo tudi Unicefove varne točke.