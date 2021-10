Unicefova varna točka odslej tudi na kranjski občini

Kranj, 11. oktobra - Mestna občina Kranj se je danes pridružila Unicefovim varnim točkam. Odslej bodo tako lahko otroci in mladostniki v stiski pomoč poiskali tudi pri za to usposobljenih zaposlenih na kranjski občini na Slovenskem trgu 1. V Kranju so sicer varne točke tudi že na drugih lokacijah, na občini pa si želijo to mrežo pomoči širiti še naprej.