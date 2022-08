Spet v šolo: Začetek šole za mnoge otroke stresen, starši naj jim prisluhnejo

Ljubljana, 30. avgusta - Obdobje povratka v šolo nekaterim predstavlja razlog za veselje, za mnoge otroke pa je stresno. Določeni odzivi s strani otrok so pričakovani in običajni, dobro pa je, da starši poznajo razliko med običajnimi občutki zaskrbljenosti ob povratku v šolo in tesnobo, ki zahteva, da ji namenijo več pozornosti, svetujejo na NIJZ.