Primorske novice o beleženju delovnega časa (30. 8.)

Koper, 30. avgusta - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Štetje minut do 15.00 ni rešitev piše o beleženju delovnega časa. Na ministrstvu za delo nameravajo to zaostriti. A e-štempljanje, sploh pri tehnološko visoko intenzivnih dejavnostih, nikakor ne gre skupaj z ustvarjalnostjo in inovativnostjo, ki se ne začneta ali končata ob 7.00 ali 15.00, piše avtorica.