Delo o energetskih dodatkih (31. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Barbara Hočevar v komentarju Obliž, namenjen ranljivim gospodinjstvom, piše o energetskih dodatkih nove vlade. Garnitura se je odločila, da bodo, razen pri invalidih, merilo za dodelitev prihodki gospodinjstev, kot mejo, kdo najbolj potrebuje dodatna sredstva, pa so določili cenzus za upravičenost do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.