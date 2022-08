Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes me drugim poročale o odstopu podpredsednice Gibanja Svoboda Marte Kos od kandidature za predsednico republike in o dogajanjih ob Blejskem strateškem forumu. Poročale so tudi o procesu odstranjevanja žične ograje, ki ga Hrvaška označuje kot simbol hrvaško-slovenskega prijateljstva.