Gornja Radgona, 24. avgusta - Nekatera pekarska podjetja, ministrstva in druge institucije s področja zdravja in prehrane so danes na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni podpisali memorandum o sodelovanju na področju polnozrnatih izdelkov. Cilj je razširiti ponudbo teh izdelkov in potrošnike ozavestiti o pomenu uživanja tovrstnih živil.