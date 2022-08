Stroka za sistemske rešitve pri namakanju v kmetijstvu

Gornja Radgona, 24. avgusta - Namakanje je nujno za obstoj slovenskega kmetijstva, je pa potreben sistemski pristop k ureditvi problematike, so ugotavljali na strokovnem posvetu v okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Na posvetu so pogrešali predstavnike kmetijskega in okoljskega ministrstva, bodo pa predloge rešitev konec tedna poslali vladi, so napovedali.