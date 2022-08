Letošnja Conventa v ospredje postavlja trajnostno preobrazbo kongresnega turizma

Ljubljana, 24. avgusta - Medtem ko so udeleženci borze poslovnega turizma Conventa lani iskali odgovore na vprašanje, kakšni so bili dogodki v panogi organizacije dogodkov pred pandemijo in kakšni bodo po njej, letošnjo izdajo borze med drugim zaznamuje trajnostna preobrazba kongresnega turizma, so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani izpostavili organizatorji.