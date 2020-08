Začenja se hibridna Conventa Crossover

Ljubljana, 27. avgusta - V Ljubljani se danes začenja konferenca Conventa Crossover, na kateri bo več kot 30 domačih in mednarodnih strokovnjakov industrije srečanj odprlo aktualne pred-, med- in pokoronske teme s področja organizacije dogodkov, kreativnih vsebin in izkustvenega marketinga. Dogodek bo prvič hibriden, torej bo potekal tako v živo kot prek spleta.