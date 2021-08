Začenja se hibridni teden Conventa

Ljubljana, 24. avgusta - V Ljubljani se danes začenja teden Conventa, ki bo povezal mednarodno poslovno borzo Conventa in konferenco Conventa Crossover. Dogodka se bo udeležilo 75 razstavljavcev iz 13 držav in 126 vabljenih gostov iz 24 držav. Dogodek bo hibriden in bo do petka potekal tako v živo kot prek spleta.