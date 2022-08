V društvu novinarjev kritični do pritiskov Urbanije na voditelja in urednico TV Dnevnika

Ljubljana, 23. avgusta - V DNS so kritični do zadnjih potez direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije. Po njihovem mnenju je Urbanija urednici in voditelju TV Dnevnika posredno grozil mimo disciplinskih postopkov, ker da se zaveda, da nima pravno vzdržnih argumentov. Gre za nedopustno neformalno obliko pritiska, s katero želi vodstvo podrediti novinarje in urednike, menijo.