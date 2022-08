ZDA in Južna Koreja začeli največje skupne vojaške vaje v več letih

Seul, 22. avgusta - ZDA in Južna Koreja sta danes v obdobju vse bolj zaostrenih napetosti na Korejskem polotoku začeli največje skupne vojaške vaje od leta 2018. V Seulu so potrdili, da so se vaje začele v skladu z načrtom, podrobnosti o številu sodelujočih vojakov in vojaški opremi pa niso razkrili.