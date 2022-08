Po podatkih ZN Severna Koreja pripravlja prvi jedrski poskus po letu 2017

New York/Pjongjang, 5. avgusta - Združeni narodi (ZN) so danes opozorili, da se Severna Koreja pripravlja na prvi jedrski poskus po letu 2017. V zadnjih mesecih so namreč s pomočjo satelitskih posnetkov opazili, da na podzemnem testnem objektu Punggye-ri na severu države potekajo gradbena dela, na kar je pred časom že opozorila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IEAE).