Putin napovedal krepitev odnosov s Severno Korejo

Moskva/Pjongjang, 15. avgusta - Rusija si bo prizadevala razširiti odnose s Severno Korejo, je ruski predsednik Vladimir Putin v pismu zagotovil severnokorejskemu voditelju Kim Jong-unu in dodal, da je to v interesu obeh držav. Tudi Kim je v odgovoru izrazil prepričanje, da se bo prijateljstvo med Rusijo in Severno Korejo le še okrepilo.