Dnevi poezije in vina s pesniškimi imeni iz desetih držav

Ptuj, 18. avgusta - Ptuj in še nekateri drugi kraji bodo prihodnji teden gostili 26. festival Dnevi poezije in vina, na katerem bo gostovalo 20 pesnic in pesnikov iz desetih držav. Posebna gosta festivala bosta ameriška pesnica Carolyn Forche in poljski pesnik Tomasz Rožycki, avtorica Odprtega pisma Evropi je galicijska pesnica in aktivistka Chus Pato.