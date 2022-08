Skozi druženje in umetnost spoznavanje življenja Romov

Murska Sobota, 16. avgusta - Po več letih premora so v Murski Soboti oživili Romski tabor. Že 21. po vrsti bo potekal v tamkajšnjem centru šolskih in obšolskih dejavnosti, obenem pa se bo odvijal tudi 1. Roma - Art Kamp. Udeleženci obeh bodo med drugim spoznali življenje Romov danes in nekoč in se srečali z romskim jezikom in literaturo.