Soboška slovesnost ob dnevu spomina na romske žrtve genocida z opozorili o antiromizmu

Murska Sobota, 3. avgusta - V Murski Soboti so se danes spomnili romskih žrtev genocida v drugi svetovni vojni. Na slovesnosti je bilo slišati opozorila, da je treba na take dogodke stalno opozarjati in vedno znova dvigniti glas, saj se v Evropi ne ponavljata samo sovražni govor in antiromizem, ampak po prepričanju nekaterih tudi genocid.