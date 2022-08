V Mariboru so se s slovesnostjo spomnili obletnice genocida nad Romi

Maribor, 2. avgusta - V Mariboru so dopoldne znova pripravili spominsko prireditev ob 2. avgustu, ki ga mednarodna skupnost že vrsto let obeležuje kot dan spomina na romske žrtve genocida, ki so ga nacisti zagrešili med drugo svetovno vojno. V sklopu dogodka z naslovom Noč, ko so violine obmolknile, so predvajali francoski dokumentarni film Pozabljeni genocid.